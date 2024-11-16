16 Ноября 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин встретился с астраханскими волонтерами, участвующими в сборе гуманитарки в зону СВО

Глава Астраханской области поручил расширить перечень мер поддержки волонтёров, участвующих в сборе и отправке в зону СВО. Этот вопрос проработает региональное правительство. В частности, речь идёт о снабжении волонтёров топливными картами на постоянной основе, обеспечении их безопасности на передовой и поощрении самых активных добровольцев.

Волонтёрские организации входят в региональный штаб по координации гуманитарной помощи, направляемой в зону СВО. Штаб создан год назад по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Сборы и доставку проводят региональное правительство, районные администрации, региональное отделение партии «Единая Россия» и волонтёры группы. Штаб регулирует работу всех участников. За год в зону СВО и в регионы, пострадавшие от действий ВСУ, из Астраханской области отправили 1200 тонн гуманитарного груза.

Помимо продуктов, медикаментов, средств первой необходимости, были переданы автомобили, моторные лодки, квадроциклы и другие спецсредства. В состав гуманитарных грузов включают также письма и обереги, созданные руками детей: эти посылки поднимают боевой дух военнослужащих. На передовую часто выезжают депутаты, представители органов власти, в том числе в подшефный региону Кременской район ЛНР. Сам глава Астраханской области много раз выезжал «за ленточку», лично встречался с бойцами.

При этом ни одна отправка не обходится без волонтёров. Директор Ресурсного центра волонтёров агентства по делам молодёжи Астраханской области Дмитрий Манцуров сообщил, что к процессу привлечены 18 добровольческих объединений. Так, ребята из штаба #МЫВМЕСТЕ регулярно помогают с фасовкой, координацией и отправкой помощи. Огромный вклад в организацию гуманитарных миссий вносят команда «Своих не бросаем» под руководством Максима Гостюнина, благотворительный фонд «Добро 30» с лидером Иляной Шашиной, волонтёрская группа «Мы с вами ЗНАМЕНСК», возглавляемая Вадимом Волчковым, а также организации «Золотые руки ангела», волонтёрское движение по печати на 3D, волонтёрские группы «Заготовки для своих», «Масксети_Астрахань», «Сухой душ» и другие.

«Многие наши добровольческие группы при доставке гуманитарной помощи выезжают на линию боевого соприкосновения, и мы обязаны обеспечить необходимые условия для их безопасности. Понятно, что на передовой может случиться всякое, но всё должно быть максимально продумано. И контролировать это должен региональный штаб», – считает губернатор Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Руководитель штаба, заместитель главы администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров сообщил, что подразделения областного штаба по сбору гуманитарной помощи созданы в каждом муниципальном образовании Астраханской области. Только в Камызякском районе развернуто 20 пунктов сбора. Совместными силами неравнодушные жители помогают бойцам: плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, собирают индивидуальные посылки и многое другое.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поручил главам районов закрепить за штабами волонтёрские организации со статусом юридического лица, поскольку активисты добровольческих объединений с первых дней СВО активно участвуют в гуманитарных миссиях.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

«Благодарю членов штаба по отправке гуманитарной помощи за работу. Пока бойцы защищают Родину, важно обеспечить им надёжный тыл», – подчеркнул глава Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, солонтеры, помощь бойцам сво, гуманитарные грузы


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