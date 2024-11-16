16 Ноября 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин передал спецтехнику в астраханский штаб по отправке гумпомощи в зону СВО

Скоро технику доставят на передовую, а также в некоторые военные части, расположенные на территории Астраханской области. По поручению губернатора несколько региональных министерств закупили по заявкам бойцов необходимые товары, в том числе компьютеры, бинокли, антидроновые ружья.

Депутат Государственной Думы РФ Леонид Огуль приобрел для бойцов мотоцикл — об этом его попросили астраханские мотострелки. Такой необходимый для передовой транспорт будет отправлен в зону СВО вместе с другим гуманитарным грузом.

«Уверен, что всё, что мы собрали, пригодится нашим бойцам. Я сам периодически бываю у ребят на передовой и знаю, что все военнослужащие очень высоко ценят ту поддержку, которую им оказывают наши земляки», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Передача техники состоялась в Штабе общественной поддержки регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое с первых дней СВО стало в Астраханской области центром сбора гуманитарной помощи для бойцов и для мирных жителей регионов, пострадавших от действий ВСУ. Год назад губернатор Игорь Бабушкин объявил о создании регионального штаба по координации гуманитарной миссии. Его возглавил заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров. В штаб входят представители органов власти, волонтёрские и общественные организации. За минувший год в рамках деятельности штаба было отправлено более 1200 тонн гуманитарной помощи.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, гуманитарная помощь, сво, спецтехника


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