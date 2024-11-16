В Казахстане экс-глава фонда вместо помощи Палестине якобы обзавелась жильем

В Казахстане бывшей главой благотворительного фонда Biz Birgemiz ("Мы вместе") Перизат Кайрат вменили махинации со служебными деньгами. Якобы она вместо оказания помощи Палестине купила себе хорошую квартиру.

По версии следствия, сборе 200 млн тенге ($400 тыс.) организован в ноябре 2023 г. Апартаменты Кайрат купила за $98 тыс. Также дама могла на присвоенные деньги купить себе Mercedes за $60 тыс. и украшения модных брендов во время поездки в ОАЭ.

Подозреваемая задержана, пишет ТАСС.