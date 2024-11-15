Лавров заявил, что не представляет как Трамп собирается урегулировать кризис на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, каким образом избранный президент США Дональд Трамп собирается урегулировать кризис на Украине, Москва будет ждать предложений.

"Не представляю. Будем ждать предложений. Мы подчеркиваем регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае политик, который говорит о том, что он не за войну, а за мир, заслуживает внимания", - приводит его слова ТАСС.

Ранее Лавров заявлял, что Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Россия не строит каких-либо ожиданий от новых властей США, а будет оценивать их конкретные шаги.