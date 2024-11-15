В Московской области подростка и мужчину обвиняют в покушении на теракт

В Московской области возбуждено уголовное дело о покушении на совершении теракта из-за поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Подозреваемыми по делу является 23-летний мужчина и 15-летний подросток. Действия подозреваемых координировал некий куратор. Он обещал им деньги за поджог релейного шкафа вблизи станции Горенки Горьковского направления Московской железной дороги. Подозреваемые, распределив роли между собой, собирались выполнить его задание 13 ноября 2024 года.

Довести до конца преступный замысел они не смогли, так как были задержаны сотрудниками УФСБ и полиции. Совершеннолетний мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Максимальное наказание по этой статье до 20 лет лишения свободы.