15 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Это демонстрация бессильной злобы": Глава Росатома рассказал о новых атаках на Запорожскую АЭС

К атакам беспилотников на Запорожскую АЭС добавились обстрелы из ствольной артиллерии. Об этом на форуме "Города России" в Екатеринбурге рассказал гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

По его словам, все шесть блоков пока находятся в холодном останове. Энергосистема Энергодара развита достаточно, чтобы не поднимать горячий останов - они останутся с текущей температурой в самом безопасном холодном состоянии на протяжении всей зимы.

"Вчера на рабочие места вышли около трех тысяч человек на Запорожской атомной электростанции. Для этого режима это достаточный состав персонала, чтобы обеспечить полную безопасность и эффективное управление станцией. Что касательно города Энергодара, здесь, к сожалению, не так все спокойно", - сказал Лихачев.

По его словам, обстрелы со стороны ВСУ нарастают, так как к привычным атакам беспилотников добавились обстрелы из ствольной артиллерии. Только вчера по городу пришлось 9 ударов, что является явной эскалацией угроз со стороны киевского режима.

"Об одном (из ударов - прим.ред.) не могу не сказать отдельным образом. Удар по улице Советской, по жилому двору, практически уничтожена детская площадка, к счастью, ни один ребенок не пострадал, но погиб человек, молодой парень, работник соседнего магазина, погиб от осколка. Эта демонстрация такой бессильной злобы, вымещение этой злобы на простых людей, не имеющих никакого отношения ни к специальной военной операции, ни к боевым действиям, это, к сожалению, отличительные штрихи поведения киевского режима. Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции", - отметил глава "Росатома".

Он добавил, что, к сожалению, базовый принцип безопасности атомного объекта, а именно спокойная работа персонала, отсутствие угрозы и рисков для населения и работников, продолжают попираться.

А вот на Курской АЭС, с точки зрения работы, все штатно. Два блока выведены из эксплуатации и находятся в окончательном останове, еще два блока работают на промышленной мощности. Обнадеживает и настрой рабочего коллектива АЭС.

"Несмотря на сложности, которые есть сегодня в Курской области, в общем коллектив демонстрирует абсолютную стойкость и работа происходит в штатном режиме. Касательно стройки Курской АЭС, главная задача до конца года завершить фактически весь объем строительных работ и перейти к пусконаладочным работам - символом является начало физического пуска. Я уверен, что мы эту задачу до конца года достигнем", - добавил Лихачев.

Теги: Росатом, Запорожская АС, Курская АС, АС Пакш


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