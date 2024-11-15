На форуме "Города России" связали желание молодежи жить в Академическом с пирамидой Маслоу

Академический район Екатеринбурга стремится удовлетворить потребности молодого поколения в соответствии с уровнями пирамиды Маслоу. К такому выводу пришли участники форума "Города России" в Екатеринбурге во время заседания проектного офиса Союза российских городов "Здоровье и активное долголетие граждан". По словам экспертов, именно это делает Академический самым молодым районом не только по статусу, но и по возрасту проживающих в нем уральцев.

Первый вопрос, которым задались спикеры при обсуждении темы "Социальные и медицинские аспекты развития демографического потенциала регионов и городов России: современные вызовы и инновационные решения" - что нужно молодежи? согласно пирамиде Маслоу, помимо доступного жилья и хорошей инфраструктуры, современному поколению настолько же важно культурно проводить свой досуг, иметь возможность заниматься спортом и активно отдыхать, а также вносить вклад в развитие общества.

По словам профессора Анны Багировой, исследования показали, что современный возраст рождения первенца составляет 25-29 лет. Она отметила что государственные меры стимулирования рождаемости должны быть поддержаны информационно, с внедрением таких убеждений как: родительский труд престижен, наличие детей повышает социальный статус человека и т.п.

На данный момент средний возраст жителя Академического составляет 32 года. Большинство - это семьи с детьми, 2,6 тыс. из которых - многодетные. Доля детского населения - до 18 лет составляет 31%, что в 1,5 раза выше среднего показателя по Екатеринбургу. В районе стабильный высокий уровень рождаемости (1,8 тыс. детей в год), и низкий коэффициент смертности (2,8 промилле) согласно показателям 2023 года. Это почти в 4 раза ниже среднегородского показателя. Предполагается, что уже к 2030 году численность проживающих в Академическом увеличится со 160 тыс. до 200-250 тыс. человек. Сегодня наблюдается тенденция внутрирайонной миграции, она достигает 45%.

"Миссия Академического района - это развитие нашей территории как наукограда, который сочетает три простых составляющих: создание комфортной, среды, создание наилучшей образовательной среды, охватывающей дошкольное, школьное и профессиональное образование, создание инновационных высокотехнологичных рабочих мест", - отметил глава района Николай Смирнягин.

Продолжила тему рождаемости замдиректора по науке ФБГУ НИИ ОММ Минздрава России Оксана Мелкозерова. По ее словам, национальный проект "Семья" включает в себя расширение сети женских консультаций и детских поликлиник, диспансеризацию репродуктивного здоровья граждан, строительство и модернизацию перинатальных центров, достаточное количество детских садов, яслей, развитие городской инфраструктуры, досуговых и образовательных возможностей для семей с детьми.

Она выразила надежду, что в скором времени в Академическом также появится здание Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Отметим, что ранее Совет Федерации РФ уже поддержал данный проект строительства. Модератор заседания, профессор и советник генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Владимир Климин также отметил вклад застройщика в развитие медицинского кластера, включающего и НИИ ОММ

Обсуждая развитие района, Николай Смирнягин рассказал об уникальной атмосфере доброго соседства. Обращаясь к опыту нашей страны, в Академическом ежегодно проходят районные субботники, зимние и летние спартакиады, формирование новогодних городков, а также такие праздники как Масленица, День Победы, День защиты детей, фестиваль двойняшек и тройняшек.

"Мы нашли возможность объединить ресурсы организаций разных сфер и форм собственности для создания территории добрососедства с возможностью самореализации трех поколений жителей Академического района, а значит нашли способы увеличения активных форм деятельности населения, повышения уровня позитивного отношения к жизни, и как следствие увеличения возраста активной жизни, повышения рождаемости", - отметил Николай Смирнягин.

Напомним, что Академический район был создан на базе проекта комплексного освоения территории "Академический" мастер-девелопера АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").