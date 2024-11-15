Власти Перми нашли подрядчика на возведение ледового городка на эспланаде

Власти Перми нашли подрядчика на возведение ледового городка на эспланаде, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на источник близкий к мэрии.

Главная тема ледового городка - Пермское гостеприимство. Открытие комплекса планируется 27-28 декабря. Стоимость проекта составит 26,4 млн руб. Объекты будут представлять собой ледяные сервизы, а также горки-скатерти, высотой от одного до трех метров.

Строительством займется компания из Екатеринбурга "Это лед".

Она существует с 2009 года и реализовала уже 123 проекта по всей стране, в том числе в Тюмени, Салехарде, Мурманске, Екатеринбурге, на алтайском курорте "Манжерок".