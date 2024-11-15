Игорь Бабушкин на выставке трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны СВО: Мы гордимся мужеством наших защитников!

Сегодня на территории Астраханского театра оперы и балета начала работу уникальная выставка трофейной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена российскими военнослужащими на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции. В открытии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего представлено 19 боевых машин, среди которых американские «Брэдли» и «Хамви», немецкая «Мардер», украинский танк «Булат», а также бронетранспортеры, стрелковое оружие и БПЛА. Подробно о захваченной технике гостям рассказывают военнослужащие.

Глава региона отметил, что эти трофеи – символ силы и мощи российской армии, и свидетельство переоценки возможностей техники, предоставленной в распоряжение вооруженных сил Украины.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что несмотря на поддержку со стороны Запада, враг терпит поражение на фронте. А российская армия идёт вперед, освобождая исконно русские земли.

«Мы гордимся мужеством наших защитников, и твёрдо знаем: Победа будет за нами!» – сказал губернатор.





На выставке работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты проводят консультации и отбор.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.