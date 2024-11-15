Уроки мужества в мурманских школах проводят участники СВО

Сегодня в библиотеке школы № 41 города Мурманска прошел «Урок мужества». Приглашенным гостем стал участник СВО, кавалер ордена Мужества, лейтенант Евгений Новиков, сообщили в пресс-центре администрации столицы Заполярья.

Евгений родился в Донецке, служил в Министерстве внутренних дел, более 6 лет воевал за Донбасс. В Мурманск приехал однажды в гости и влюбился в столицу Кольского Заполярья. В ходе проведения специальной военной операции Евгений спас более 100 человек, получил тяжелые ранения в зоне боевых действий.

Воин рассказал ребятам, как важны дружба и взаимовыручка, надежное плечо товарища и любовь к Родине. Школьники задали интересующие их вопросы.

На «Уроках мужества» педагоги подчеркивают важность единства и взаимопомощи в обществе, которые необходимы особенно в трудные времена. Занятия помогают формировать у молодежи чувства ответственности, патриотизма и взаимоуважения.