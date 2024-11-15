Житель Питера вместо тайника с "закладкой" нашёл гранаты

Житель Санкт-Петербурга нашел в Английском парке схрон с гранатами. На самом деле он искал тайник с "закладкой".

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Как пишет SHOT, в среду 52-летний Евгений пришёл в парк в Петергофе, где ему оставили закладку с наркотиками. Мужчина чётко соблюдал инструкции и в нужной ему точке нашёл два пакета. Внутри — 40 гранат РГ-42 и 20 гранат Ф-1 с 60 взрывателями к ним.

Евгений сначала хотел взять гранаты с собой и продать, но потом испугался и сам вызвал полицейских. Им он рассказал о своей привычке.

Мужчину забрали в отделение и посадили в спецприёмник за употребление наркотиков. Ранее Евгения судили за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью.