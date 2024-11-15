В Перми произошло ДТП с пятью пострадавшими. Один погиб

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП на шоссе Космонавтов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла сегодня, в 00.03. Автомобиль ВАЗ-2114 ехал в направлении ул. Б.Игнатовых. Им управлял 21-летний мужчина. В районе дома №152 водитель проезжал через перекресток на красный свет светофора и столкнулся с "Лексусом", которым управлял мужчина 1961 года рождения.

В результате ДТП пострадали пять человек: водители и пассажиры обоих транспортных средств. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель ВАЗ-2114, один пострадавший госпитализирован, трое, после оказания медицинской помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.