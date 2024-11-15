Представители китайской компании "Тайхэ Шэнси" посетят Тюмень

Представители китайской компании "Тайхэ Шэнси" посетят Тюмень 19 ноября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Договоренность о визите достигнута на полях II Международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани. Напомним, деловая программа включала 70 сессий по темам инвестиций, технологий, логистики, нефтехимии, торговли, сельского хозяйства, образования, туризма. Участниками форума стали более 10 тысяч человек из 69 субъектов РФ и 26 административных подразделений КНР.

"Нам приятно, что китайские партнеры выбрали Тюменскую область для бизнеса и мы постараемся сделать все, чтобы инвестору было комфортно, и он мог реализовать в нашем регионе не один проект",- рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре, а в конце октября тюменская команда посетила Китайскую Народную Республику, в том числе производственные площадки компании "Тайхэ Шэнси".

"Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая, которое занимается бурением, геологоразведкой, созданием новых материалов.