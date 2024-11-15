Суд оштрафовал москвича, поджегшего мемориал жертвам теракта в "Крокусе"
В Москве суд оштрафовал местного жителя, который поджег стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".
Сумма штрафа не называется. Зажигалку, который был совершен поджог, суд потребовал уничтожить, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в апреле. Мемориал, посвященный участникам локальных конфликтов, находился в поселении Десеновское. Местные жители возложили там цветы и игрушки, которые тоже сгорели.
В приговоре сообщается, что закладной камень не пострадал, но получил сильные загрязнения в виде гари и копоти.
После задержания мужчина, когда его спросили, зачем он это сделал, заявил: "Просто мне показалось, что это лишнее".