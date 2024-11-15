Директор Пушкинского музея прокомментировала приостановку работы музея ГУЛАГа

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что выступает против закрытия музея истории ГУЛАГа.

Лихачева в интервью BFM.ru заявила, что все предписания руководством музея выполнялись, проверки проводились. Люди, которые принимали решение о закрытии музея под таким "мягко говоря, странным" предлогом, не понимают, что они делают. "Говоря словами товарища Сталина: "Глупость, граничащая с преступлением", — заявила Лихачева.

Она считает, что проблема заключается в ошибочном мнении людей, называющих себя патриотами, что обсуждение и осуждение темы сталинских репрессий — это помощь врагу. "Только мы можем говорить о своем прошлом, только мы можем его каким-то образом изучать, трактовать", — заявила директор.

Она напомнила, что сталинские репрессии были осуждены еще советской властью. Лихачева подчеркнула, что музей истории ГУЛАГа не является правозащитной организацией и занимается не сегодняшним днем, а прошлым. И выразила надежду на открытие музея истории ГУЛАГа после приостановки его работы.

Вечером 13 ноября музей истории ГУЛАГа сообщил о приостановке работы в связи с тем, что во время осмотра здания специалисты Центра экспертиз в строительстве обнаружили нарушения пожарной безопасности, сообщает Forbes.

Ранее единоросс, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предложил возродить систему концентрационных лагерей ГУЛАГ.