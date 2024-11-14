14 Ноября 2024
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Общество Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

В Ивановской области парламентарии одобрили запрет на продажу несовершеннолетним приборов со сжиженным углеводородным газом 

Соответствующие законы приняты Ивановской областной Думой 14 ноября, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документы предполагают запрет на территории Ивановской области розничной продажи несовершеннолетним приборов, содержащих сжиженный углеводородный газ, и ответственность за нарушение этого запрета. Речь идет о запрете розничной продажи, в том числе дистанционной, зажигалок, баллончиков для их заправки, а также любых товаров со сжиженным углеводородным газом.

Теперь продавцы магазинов региона вправе потребовать у потенциального покупателя паспорт или другое удостоверение личности (например, водительские права) при покупке даже газовой зажигалки.

За несоблюдение закона установлена ответственность. Так, за продажу запрещенных товаров лицам до 18 лет индивидуальным предпринимателям и должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф за вовлечение несовершеннолетних в употребление газа физическим лицам составит 5000 рублей.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Парламентарии в ходе заседания отмечали, что такие меры призваны предупредить использование приборов не по назначению, что может привести к смерти подростков. Депутаты отметили важность принимаемых мер, направленных на защиту детей от пагубных влияний и уточнили способы контроля исполнения предполагаемых ограничений.

Председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева напомнила, что в России утверждена Стратегия комплексной безопасности детей. В ней, в частности, отмечена необходимость регулирования негативного влияния на несовершеннолетних употребления наркотиков и алкоголя.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыханию паров углеводородного газа, способствует его доступность, беспрепятственная продажа в магазинах. Такой газ используется, например, в зажигалках, портативных газовых плитах, баллончиках для их заправки. Мы считаем, что законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, способных причинить непоправимый вред здоровью, необходимо», – подчеркнула Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Соответствующие законопроекты были внесены в областную Думу прокуратурой Ивановской области.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Теги: ивановская областная дума, законопроект, продажа несовершеннолетним, приборы со сжиженным газом, марина дмитриева


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