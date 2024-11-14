"Ростех" пригласил Кологривого на экскурсию после отказа летать на Superjet

"Ростех" ответил на появившуюся в Сети информацию о райдере актера Никиты Кологривого, который якобы не хочет летать на самолетах Superjet.

Госкорпорация пригласила звезду сериалов на экскурсию в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), где ему расскажут о том, почему Superjet считается «одной из самых надежных "рабочих лошадок" гражданской авиации".

"Увлекательную экскурсию гарантируем. Слово пацана!" — говорится в обращении к Кологривому. Его текст опубликован в телеграм-канале "Ростеха".

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал райдер Кологривого, в котором говорится, что артист предпочитает любой самолет, кроме Superjet.

В мае сообщалось, что ОАК откажется от использования названия авиалайнера Superjet. "У нас это все под "КБ им.А.С.Яковлева" и, я думаю, что так и будет — "Яковлев", — сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Так он ответил на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов ОАК.

Впервые о возможном уходе от иностранного названия Чемезов заговорил в 2019 году — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.