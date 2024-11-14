В мэрии Нижнего Тагила признали пиво лучшим местным продуктом

В администрации Нижнего Тагила подвели итоги конкурса "Лучший тагильский продукт питания". Он был приурочен ко Дню работников пищевой промышленности. Одним из победителей было признано местное пиво.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в этом году за почетное звание в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности муниципалитета боролись как новые, так и постоянные участники конкурса. Всего местные компании представили 11 видов своей продукции. Качество товаров по 100-бальной системе оценивали специалисты управления администрации Нижнего Тагила, Торгово-промышленной палаты, Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и Фонда поддержки предпринимательства.

Экспертная комиссия учитывала потребительские свойства выпускаемой продукции, стабильность качества, пользу для здоровья, удобство и привлекательность упаковки и другие характеристики. Победителей 2024 года определили в номинациях "Тагильское качество", "Инновационный продукт" и "Продукт здорового питания".

В итоге наградами была отмечена продукция ООО "Зудов и К", ООО ТД "Синегорье", ООО "Тагильское пиво" и АО "Нижнетагильский хлебокомбинат". Как уточнили в мэрии, эти компании получили право в течение года размещать на своих товарах знак "Лучший тагильский продукт питания".