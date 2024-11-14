Регистрация на мурманский фестиваль «КнигоЛед-2024» открыта

Участие в мероприятии, как сообщает пресс-центр администрации города Мурманска, бесплатное, необходима предварительная запись .

В рамках фестиваля пройдет книжная выставка «Классики и современники», выставка русской фантастики «За гранью возможного», выставка комиксов «В помощь комиксисту», настольные игры.

В этом году в программе фестиваля лекции, мастер-классы, интенсив-курсы, проведение настольных игр, викторины, встречи с писателями, продюсерами, разработчиками видео-игр и литературоведами.

Мурманский фестиваль «КнигоЛед - 2024» пройдет 16 и 17 ноября в столице Заполярья.



