В Югре отправится в колонию женщина, бросившая "коктейль Молотова" в урну для голосования

В Когалыме вынесен приговор женщине, которая бросила "коктейль Молотова" в урну для голосования.

Она получила год и два месяца колонии-поселения, сообщает прокуратура Югры.

Преступление совершено в Когалыме 15 марта. Местная жительница 1966 г.р. подожгла свой бюллетень для голосования, а также попыталась поджечь урну. Пожар быстро потушили. Избирательный участок продолжил работу. Никто не пострадал. "Активистку" вскоре задержали.