Чиновники открыли свое видение города будущего

Спикеры главной стратегической сессии "Роль городов в реализации национальных проектов в системе единой публичной власти", которая проходит в рамках форума "Города России" обозначили свое видение города будущего, передает корреспондент Накануне.RU.

Полпред президента в УрФО Артем Жога сказал, что тремя составляющими города будущего является безопасность, развитая инфраструктура, а также наличие мест для отдыха всей семьей.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что город будущего ассоциируется у него со счастливыми жителями.

Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев сказал, что город будущего - это город, где чувствуется энергия людей и создано пространство для созидания.

Депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников заявил, что для него это "понимание властями и гражданами своих прав, обязанностей и ответственности".

Генеральный директор национального альянса по устойчивому развитию сказал, что город будущего - город, который "слушает и слышит своих жителей и находится в постоянном диалоге".

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что город будущего - это город с комфортно развитой инфраструктурой, городской средой, транспортом и второй веткой метро.

Завершил ответы чиновников ответ заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова. Он заявил, что главное в городе будущего - любовь. Потому город будущего - город многодетных семей.

Дать свои ответы на этот вопрос смогли и зрители стратегической сессии. Одними из самых популярных ответов на вопрос, что такое город будущего, из чего он состоит, стали ответы: комфорт, транспорт и безопасность. Некоторые голосующие называли и свои города. В частности, довольно часто называли Екатеринбург.