14 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Жительница Первоуральска засудила туроператора, не вернувшего деньги за аннулированную путевку

Жительница Первоуральска выиграла два суда у туроператора, который не хотел возвращать ей деньги за аннулированную путевку.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в начале декабря 2023 года клиентка купила тур в ОАЭ на январь 2024 года в турагентстве ООО "Семь чудес" (туроператор ООО "Юнитур-2007"), отдав за это 192 тысячи рублей. Однако накануне Нового года оператор внезапно объявил туристке об аннулировании тура. Она несколько раз просила вернуть деньги, но каждый раз ее игнорировали.

Тогда жительница Первоуральска обратилась в консультационный пункт для потребителей за юридической помощью. Специалисты помогли ей составить иск и защитить интересы в суде. Первоуральский городской суд взыскал в ее пользу сумму, уплаченную за тур, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф. Однако в неустойке за нарушение срока удовлетворения требования потребителя отказал.

Решение было обжаловано в Свердловский областной суд. Тот, изучив апелляцию, изменил вердикт горсуда и взыскал с туроператора еще и неустойку. Всего фирма обязана выплатить клиентке 246 тысяч рублей. Как отметили в Роспотребнадзоре, решение уже вступило в силу.

Напомним, недавно житель Каменска-Уральского засудил туроператора, из-за которого он три дня жил с семьей в аэропорту.

Теги: туроператор, суд, Роспотребнадзор, Первоуральск


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