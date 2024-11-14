В РПЦ призвали к деурбанизации для роста численности населения

Протоиерей РПЦ Максим Миняйло на форуме "Города России" в Екатеринбурге заявил о необходимости деурбанизации для роста численности населения, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что "жесткую деурбанизацию сделать нельзя, но думать об этом нужно". По мнению представителя духовенства, необходимо, чтобы люди не жили в городе, но могли там работать и доехать до работы буквально за полчаса. Для этого, заявил Миняйло, нужны триллионы.

"Тяжело смотреть, как при благополучии Москвы и относительном благополучии Екатеринбурга загибается какое-нибудь Верхотурье", - заявил он.

По мнению священнослужителя, концентрация ресурсов в городе идет не на благо народа и народу не служит, а служит руководству компаний.

Главный удар, который наносит городская среда, отмечает Миняйло, остановка репродуктивных способностей вида.