14 Ноября 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Обеспечение жильем детей-сирот в Омской области на постоянном контроле губернатора

Губернатор Омской области Виталий Хоценко считает задачу по обеспечению жильём детей, оставшихся без попечения родителей, приоритетной.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области с начала 2024 года по поручению губернатора в регионе приобретено 257 квартир для детей-сирот. Фактические предоставления жилья данной категории льготников проводится в постоянном режиме. Значительная часть жилых помещений приобретается в муниципалитетах региона, в том числе и квартиры по договорам инвестирования в строительство в Омском районе.

Так, согласно поручения губернатора Виталия Хоценко, на рынке готового жилья для сирот дополнительно приобретено в новостройках 28 квартир. Госконтракты на приобретение 18 жилых помещений в Омске в новом микрорайоне «Амурский» уже оформлены, на стадии заключения госконтракты на 10 квартир в г. Тара. Приобретаемое по этой статье жилье идет уже с отделкой под ключ. Более того, на квартиры устанавливаются гарантийные обязательства застройщика на пятилетний срок.

Из приобретенных 257 жилых помещений для льготной категории граждан из числа детей-сирот очередникам в Омске и райцентрах предоставлена 161 квартира. Помимо этого, в Омске предоставлено 10 жилых помещений, переданных в рамках соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов.

Важно отметить, что приоритетное право на обеспечение жилыми помещениями имеют сироты- участники СВО. Конкретно в Омской области участникам СВО из числа детей-сирот в 2023 – 2024 году предоставлена 41 квартира.

Согласно плана, по итогам 2024 года более 300 сирот будут обеспечены государственными квартирами.

Ключи от новой квартиры(2023)|Фото: Накануне.RU

За последние 3 года в регионе 687 граждан льготной категории смогли реализовать право на получение квартиры от государства. На эти цели из федерального и областного бюджета направлено свыше 2 млрд 368 млн рублей.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

В Омской области приобретение квартир для сирот осуществляется в рамках госпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными комфортным жильем», которая реализуется по поручению Президента России. Также в регионе положительно себя зарекомендовала действующая мера поддержки сирот в виде предоставления жилищного сертификата, позволяющая приобрести жилое помещение сразу в собственность.

Теги: дети-сироты, приобретение жилья, виталий хоценко, жилищные сертификаты


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