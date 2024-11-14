Жителя Уфы будут судить за убийство 90-летней пенсионерки

В Уфе будут судить мужчину, который, предположительно, зарезал 90-летнюю пенсионерку ради денег. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Читайте также: Неоднократно судимый рецидивист устроил поножовщину в тагильском баре

По данным ведомства, осенью 2023 года обвиняемый ухаживал за пенсионеркой за деньги: он покупал ей продукты и выполнял поручения. Несколько раз мужчина похитил у нее деньги. Из-за этого они поссорились.

29 октября пьяный россиянин вновь пришел просить у нее денег. Она отказала. Тогда, согласно материалам дела, мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Тело через несколько дней нашла соседка, когда зашла проведать подругу.