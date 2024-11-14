Рост ВВП России в III квартале составил 3,1%

ВВП России в третьем квартале текущего года увеличился на 3,1% в годовом выражении.

Как сообщает Росстата, наибольшее влияние на рост показателя оказал рост индексов физического объема добавленной стоимости в обрабатывающем производстве (6,0% в третьем квартале), розничном товарообороте (6,0%), пассажирообороте (3,8%), оптовом товарообороте (3,2%), обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании воздуха (2,0%).

Минэкономразвития после выхода данных Росстата повысило свою оценку роста ВВП России за январь-сентябрь с 4,0% до 4,2%. Ведомство подтвердило свой сентябрьский прогноз по росту ВВП в 2024 году на уровне 3,9%, сообщает "Интерфакс".

Напомним, за шесть месяцев текущего года показатель ВВП России вырос на 4,7% в годовом выражении.