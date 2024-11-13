Baza: Сбежавшие из воинской части в Сибири солдаты разгромили ее перед побегом

Военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть в Новосибирской области, перед побегом разгромили ее, сообщает Baza.

Свои действия мужчины фиксировали на видео. На кадрах видно, как они бегают по помещениям, бьют окна и разбивают доску почета. Один из них произносит: "Смотрите, здесь происходит бунт".

По уточненным данным, 12 человек скрылись из воинской части в рабочем поселке Коченево. Семерых из них удалось задержать. По информации ОМВД по Коченевскому району, в течение получаса после побега солдаты уехали на такси. Преступлений в районе они не совершали. Предварительно, солдаты не вооружены.