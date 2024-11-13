«Гринвичу» 20 лет: От хлебной ярмарки до крупнейшего ТРЦ Урала

Сегодня как «уехать от «Гринвича» в Екатеринбурге знают все. Хотя чаще решают задачку в обратном порядке – приехать в «Гринвич». Чтобы закупить качественные продукты, или чтобы посмотреть новый фильм, или чтобы просто прогуляться с целью шоппинга. А еще можно провести деловую встречу или посидеть в компании друзей за чашкой кофе и вкусными плюшками и еще много-много разных «или» возможны в «Гринвиче» в 2024 году.

Но было так, конечно, не всегда. Новейшая история этой знаковой торгово-развлекательной локации среднеуральской столицы началась 20 дет назад - 12 ноября 2004 года открылась первая очередь ТРЦ «Гринвич».

А вот само общественное пространство, на котором сейчас широко раскинулись разнообразные возможности «Гринвича», исторически исполняло именно торгово-предпринимательскую функцию.

Архивы Екатеринбурга гласят, что с 1723 года, когда, собственно, и возник завод-крепость Екатеринбург, на этом отрезке современной улицы 8 Марта шла Уктусская дорога. Вела она на завод, открытый в 1704 году.

Оборотистые уральские купцы логистику тех времен, конечно, оценили и за южными пределами завода стали строить и обживать купеческую слободу, которая росла ударными темпами, ибо сама река Исеть плюс Уктусская дорога естественным образом поощряли движение потенциальных покупателей.

Упорство и сообразительность купеческого сословия в совокупности с «торговыми путями» привели к формированию уже в начале XVIII века городского торгового центра.

К началу XIX века в Екатеринбурге все больше появляется каменных зданий. Чему немало способствовали регулярно случавшиеся опустошительные пожары.

В 1824 году после сильного пожара в купеческой слободе Екатеринбургская городская дума принимает знаковое решение - возвести на месте пепелища хлебную ярмарку. Управлялось торжище думой, потом городской управой. Городу эта торговая новация была выгодна со всех сторон – привлечение торговцев и покупателей со всего Урала плюс арендная плата с торговцев, плюс мзда от так называемых обжорных рядов, где перекусить могли все желающие.

Кстати, это бурно растущее торговое место удостоилось упоминаний в книгах русских классиков. Мамин-Сибиряк вкусно описывал как здесь бойко торговали ржаным хлебом, сайками, калачами, квасом, сбитнем, варили щи, похлебки, готовили бычьи головы, пельмени и чего только душа пожелает.

Павел Бажов описывал улицу, как сплошной ряд торговых вывесок, в том числе и лавок, где торговали произведенными на заводах Урала самыми разными изделиями.

Краеведы утверждают, что это ярмарочное великолепие располагалось на месте современных Дендропарка и «Гринвича».

Революция внесла свои коррективы и в наименования, и в содержание торгового центра Екатеринбурга. Уктусскую переименовали сначала в улицу Льва Троцкого, а уже в 1927 году в привычную нам улицу 8 Марта. Через год по ней пошли первые городские трамваи.

Уже в 1930 году хлебная ярмарка была переформатирована временем и обстоятепьствами в колхозный рынок.

В 1946 году появился Дендропарк. А уже в 60-ые годы ХХ века старые здания на этой городском пространстве снесли и построили Универсам.

29 августа 1972 года в Свердловске открыли Универсам №1. По тем временам это был без преувеличения архисовременный торговый дом - покупатель мог не только найти почти все, что надо в хозяйстве для семьи, но и оплатить выбранный товар на кассе деньгами или талоном.

В 80-ые приняли новый 10-ний генплан развития Свердловска. Старые и ветхие здания со стороны улицы Радищева и в глубине квартала современного «Гринвича» пошли под снос, предполагалось на расчищенной территории возвести универмаг «Свердловск».

Как известно, 90-ые внесли коррективы во все сферы, все города развалившейся страны. Как и везде, дефицит товара, очереди за «выброшенными» в продажу продуктами не минули и «Универсам №1». Перестройка, перестрелки, бурные переделы, мгновенное рождение капиталистических образований во всей экономике страны, естественно, прошли лихим ветром и по Свердловску, вновь ставшему Екатеринбургом.

Вплоть до 2004 года разваливался недострой в самом центре Екатеринбурга. Именно здесь потом возникнет третья очередь «Гринвича», кстати.

Что касается торговой истории, то в 1992 году, как и многие магазины страны, Универсам №1 приватизировали как бы трудовым коллективом. На полках запестрели импортные, яркие и тогда еще не привычные свердловчанам этикетки, импорт хлынул на прилавки.

Название торговый центр «Мария» появилось у главного торгового центра города в 1993 году. Родилось оно в логике 90-х - в честь многолетней главы универсама Марии Вдовиной.

Новая глава в истории исторического торгового места Екатеринбурга открывается в кризисный 1998 год – владелица Наталья Быкова продает ТЦ компании Игоря Заводовского и Константина Погребинского «Малышева 73».

И уже 18 августа 2001 года отстроенный фактически заново здесь открывается супермаркет «Купец». Эту торговую марку екатеринбуржцы помнят и сейчас как сильнейшую тогда местную торговую сеть.

12 ноября 2004 года открывается первая очередь теперь уже торгово-развлекательного центра. «Купец» получает соседей - появляются первые торговые арендаторы, разворачивается ресторанный комплекс «Пир».

А в конце 2005 года рождается уже привычным нам бренд «Гринвич». ТРЦ модернизируется, первая его очередь объединяется со второй на улице Вайнера.

ТРЦ «Гринвич» делает мощную заявку на звание главного в Екатеринбурге. Наполнение товарами, локациями развлечений, громкие и яркие рекламные кампании.

В первой половине 2010-х «Гринвич» расширяет площади на целый квартал центральных частей улиц Куйбышева, Вайнера, Радищева и 8 Марта. В декабре 2009 открывается третья очередь ТРЦ «Гринвич» площадью 100 тысяч кв. метров.

Четвертая очередь начала работу 21 марта 2014 года, площадь 64 тысяч кв. метров, где располагается продуктовый гипермаркет «Гипербола» взамен «Купца». Пятая очередь «Гринвича» площадью 65 тысяч кв. метров начала функционировать 16 декабря 2016 года и стала завершающей для всего ТРЦ. Через несколько лет, 22 июля 2019 года, состоялось открытие перехода из «Гринвича» на станцию метрополитена «Геологическая».

Сегодня ТРЦ «Гринвич» - крупнейший на Урале, его общая площадь составляет 300 тысяч кв метров, а перечислить в одной заметке все локации и возможности, которые представлены, просто не возможно. Да и нет надобности – екатеринбуржцы и гости уральской столицы прекрасно о них осведомлены, так как каждый день ими активно пользуются