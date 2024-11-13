Моор доложил зампреду Правительства РФ о ходе строительства Межуниверситетского кампуса

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко, как идет в Тюмени строительство Межуниверситетского кампуса в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

"Работаем по плану. Строители завершили подготовку земельного участка, подвели к нему временные сети инженерно-технического обеспечения. Приступили к разработке котлована. В ближайшие дни планируют начать испытание свай. Заверил Дмитрия Николаевича, что строительство Межуниверситетского кампуса в Тюмени будет завершено в срок – в 2028 году. Над исследовательскими, технологическими и образовательными проектами, которые будут там реализовываться, думаем уже сейчас. Привлекаем к этой работе лучшие научные силы страны", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Напомним, в августе 2023 года губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Министерства образования и науки России.

Проект кампуса предусматривает строительство 10 объектов общей площадью свыше 167 000 кв. метров, в том числе учебно-лабораторного комплекса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центра, спортивного комплекса, четырех общежитий на 4 980 мест, гостиницы на 120 мест.

Основной задачей кампуса станет расширение связей между российскими высшими учебными заведениями и производственными предприятиями. Для этого в Тюмени будут объединены исследовательские, производственные и конгрессно-выставочные площади, а эксперты "Газпром нефти" предоставят участниками кампуса доступ к своим разработкам в сфере поддержки технологических предпринимателей. Кроме того, нефтяники помогут участникам кампуса освоить инструменты бизнес-инжиниринга и внедрить лучшие практики по поиску, развитию и тиражированию идей молодых ученых в сфере нефтесервисных технологий. В результате такого сотрудничества тюменский кластер станет важным звеном образовательной и технологической экосистемы Сибири.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".