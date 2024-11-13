Несколько человек оказались заблокированы при пожаре в общежитии в Москве
Люди оказались заблокированы в горящем общежитии ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Как сообщает SHOT, несколько человек просят о помощи из окон. По предварительным данным, очаг возгорания — на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода.
Несколько бригад скорой помощи выехали к месту. Пожарные пытаются вытащить всех через окна. Информации о пострадавших не поступало.