Несколько человек оказались заблокированы при пожаре в общежитии в Москве

Люди оказались заблокированы в горящем общежитии ветеринарной академии Скрябина на улице Ташкентской в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Как сообщает SHOT, несколько человек просят о помощи из окон. По предварительным данным, очаг возгорания — на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода.