Переизбран мэр Улан-Удэ

В Улан-Удэ, столице Бурятии, переизбран мэр. Пост сохранил Игорь Шутенков.

Глава города избран во время тайного голосования, которое состоялось на сессии городского Совета. Чиновник сообщил, что команда должна выполнить данные обещания.

"Впереди у нас – реализация мастер-плана города Улан-Удэ, реновация центра. Мы заканчиваем проектирование путепроводов в районе Стеклозавода, Читинского переезда. Будем делать наш город более связанным. И я уверен, что команда, которая у нас будет работать, точно так же, как и прошлые пять лет, будет сплоченной. Есть цели и все силы для ее достижения", - цитирует мэра пресс-служба Горсовета.