13 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд усилил наказание сыроеду, чей сын умер от истощения

Апелляционный суд Краснодарского края ужесточил наказание блогеру Максиму Лютому, сын которого умер от истощения.

"Наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы", - сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В остальном приговор оставлен без изменений.

Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела Лютый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его "из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги". Он настаивал на том, что любил своего сына и заботился о нем. при этом состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в интернете.

В апреле суд приговорил Лютого к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 100 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами (часть 4 статьи 111 УК РФ). Штраф был определен с учетом ненадлежащего воспитания (статья 156 УК РФ).

По версии краснодарского СКР, блогер с сожительницей и ее сыном жили в съемном жилье в поселке Вардане. 11 февраля 2023 года женщина, не обращаясь в больницу, при помощи благоверного родила их общего сына. Ребенка не поставили на учет в больницу. Обвиняемый, придерживаясь взглядов "нестандартного оздоровления организма", заставлял младенца голодать, обливал его холодной водой. Из-за этого ребенок похудел и заболел. 8 марта мальчику стало настолько плохо, что родители решили все-таки отвезти его в больницу, однако было поздно – ребенок умер по дороге. Ранее мать мальчика была наказана за оставление новорожденного в опасности и ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. Ее приговорили к двум годам исправительных работ.

Теги: максим лютый, сын, младенец, истощение


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Ранее 16.04.2024 11:00 Мск В Сочи вынесли приговор блогеру-сыроеду, чей сын умер от истощения
Ранее 26.10.2023 15:15 Мск В Сочи веган, которому вменяют смерть сына от истощения, признался в употреблении мяса

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