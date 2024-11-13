Свердловский облсуд изменил приговор экс-риэлтору, получившей срок за мошенничество

Свердловский областной суд снизил тюремный срок экс-риэлтору, которая обманула больше 10 человек.

Напомним, в апреле этого года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал бывшего директора ООО "Бюро Свердловской недвижимости" виновной в мошенничестве. Женщина заключала договоры на оказание риэлторских услуг, но создавала лишь видимость работы. Как говорилось в материалах дела, она составляла от лица клиентов анкеты в банки для получения ипотеки, показывала объекты недвижимости, брала за эти услуги деньги, но не собиралась исполнять свои обязательства.

В результате 12 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей. Суд назначил мошеннице 6,5 лет колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован стороной защиты и самой осужденной. В суд были представлены доказательства о частичном возмещении ущерба потерпевшим.

Это обстоятельство было учтено судебной коллегией. В итоге срок экс-риэлтору снижен до 5 лет лишения свободы.