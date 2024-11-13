В Екатеринбурге затопило кипятком улицу Тверитина

В Екатеринбурге улицу Тверитина затопило кипятком из-за коммунальной аварии на трубопроводе. По словам очевидцев, речь идет об участке, прилегающем к Уральскому оптико-механическому заводу.

В пресс-службе "Т плюс" сообщили, что на место происшествия уже выехала аварийная бригада, горячая вода на улицы больше не поступает. В чем причина аварии и когда ее удастся устранить, пока неясно.

Будут ли в жилых домах рядом отключать воду, тоже пока неизвестно. Сейчас вода горожанам подается по резервной трубе.