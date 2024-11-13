«Главную маму Екатеринбурга» будут выбирать уже в 20-ый раз

Уже 15 ноября на сцене ЦК «Урал» состоится финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга — 2024», который проходит при поддержке Фонда святой Екатерины. В 20-й раз в истории города со сцены объявят имя победительницы, которая покорит жюри своей духовной красотой, добрым сердцем и неравнодушием к своей семье и окружающим людям.

В этом году конкурс построен вокруг темы «История в деталях». Именно из маленьких частиц создается и пишется современная история нашей страны. Своими историями со зрителями будут делиться 48 участниц вместе со своими детьми. На финальном этапе они представят визитные карточки, где расскажут о собственных достижениях и успехах, своих детях, семейных традициях. Мамы вместе с детьми и мужьями уже приготовили семейные выступления, танцевальные и сценические показы.

«2024 год в России объявлен президентом Годом семьи, а центральная фигура каждой семьи — это мама, которая излучает тепло, заботу и теплоту. Из года в год мы видим, как объединяются семьи вокруг наших конкурсанток, поддерживая их в финале. У нас нет ограничений по весу, росту и прочим параметрам — мы рады всем мамам. Ведь главная роль женщины — это роль матери, когда, как в зеркале, видишь себя в глазах ребенка», — делится организатор конкурса Марина Степура.

Надо отметить, что «Главная мама» — это двухмесячный проект. Все это время участницы принимали участие в благотворительных акциях. Они встречались с маленькими пациентами Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ и передали им «коробки храбрости», работали в социальной столовой, выступили донорами крови, помогали с ремонтом школы для детей с ограниченными возможностями, создали уют в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и помогали мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями в одиночку.

В финале зрителей ожидает настоящее шоу. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами. Помимо этого, участницам будут присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки.