«Главную маму Екатеринбурга» будут выбирать уже в 20-ый раз

13 Ноября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

«Главную маму Екатеринбурга» будут выбирать уже в 20-ый раз

Уже 15 ноября на сцене ЦК «Урал» состоится финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга — 2024», который проходит при поддержке Фонда святой Екатерины. В 20-й раз в истории города со сцены объявят имя победительницы, которая покорит жюри своей духовной красотой, добрым сердцем и неравнодушием к своей семье и окружающим людям.

В этом году конкурс построен вокруг темы «История в деталях». Именно из маленьких частиц создается и пишется современная история нашей страны. Своими историями со зрителями будут делиться 48 участниц вместе со своими детьми. На финальном этапе они представят визитные карточки, где расскажут о собственных достижениях и успехах, своих детях, семейных традициях. Мамы вместе с детьми и мужьями уже приготовили семейные выступления, танцевальные и сценические показы.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

«2024 год в России объявлен президентом Годом семьи, а центральная фигура каждой семьи — это мама, которая излучает тепло, заботу и теплоту. Из года в год мы видим, как объединяются семьи вокруг наших конкурсанток, поддерживая их в финале. У нас нет ограничений по весу, росту и прочим параметрам — мы рады всем мамам. Ведь главная роль женщины — это роль матери, когда, как в зеркале, видишь себя в глазах ребенка», — делится организатор конкурса Марина Степура.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Надо отметить, что «Главная мама» — это двухмесячный проект. Все это время участницы принимали участие в благотворительных акциях. Они встречались с маленькими пациентами Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ и передали им «коробки храбрости», работали в социальной столовой, выступили донорами крови, помогали с ремонтом школы для детей с ограниченными возможностями, создали уют в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и помогали мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями в одиночку.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В финале зрителей ожидает настоящее шоу. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами. Помимо этого, участницам будут присуждены отдельные номинации и вручены приятные подарки.

Теги: фонд святой екатерины, главная мама екатеринбурга,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети