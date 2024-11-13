В пяти школах Академического района появятся интерактивные музеи

В Академическом районе Екатеринбурга в пяти школах появятся пять интерактивных музеев. Соответствующее соглашение было подписано между "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") и фондом "Добрососедство". Каждый из музеев обойдется в 1 млн рулей и еще столько же город планирует получить при участии в конкурсе инициативного бюджетирования. Об этом в своих социальных сетях рассказал директор фонда "Добрососедство", депутат заксобрания и член совета директоров "РСГ-Академическое" Виктор Маслаков.

По его словам, музеи расположатся в школах №19, №123, №181, №16 и №133.

"Для каждой из школ разрабатывается собственная концепция. При этом идея в том, что музеи смогут обмениваться экспозициями, в том числе с помощью мультимедийных технологий", — отметил Маслаков.

Например, в школе №16 появится музей истории Академического района, в школе №19 - музей боевой славы с подвигами Героев прошлого и настоящего. В школе №123 расскажут о медицинских технологиях: от истоков к передовым методам лечения. В 181-ой экспозиция будет посвящена научным исследованиям — в ее создании помогут ученые УрО РАН. В самой новой школе Академического №133, открытой в этом году, ученики смогут подробнее узнать об архитектуре.



По словам главы Академического района Николая Смирнягина, программа инициативного бюджетирования даст шанс удвоить объем средств для создания каждого музея. Ожидается, что активная работа над реализацией проектов начнется уже в 2025 году.