В Екатеринбурге будут судить иностранца, обвиняемого в убийстве бывшей супруги

В Екатеринбурге перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги. По версии следствия, он из ревности нанес ей 12 ножевых, после чего похитил из сумочки телефон и сбежал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 13 июля текущего года. Следствие утверждает, что обвиняемый подкараулил бывшую у ее дома на ул. Челюскинцев. Проследовав за ней в подъезд, он достал нож и прямо на лестничной площадке нанес не менее 12 ножевых в область жизненно важных органов – шеи и грудной клетки. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый вытащил из ее сумочки телефон и скрылся с места преступления.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находящейся при потерпевшей). Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.