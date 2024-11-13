Baza: Задержаны еще трое военных, сбежавших из части в Новосибирской области

Сотрудники полиции задержали еще троих военных, сбежавших из части в Новосибирской области, пишет Baza. Еще пять человек находятся в розыске.

По уточненным данным, 12 человек скрылись из воинской части в рабочем поселке Коченево. По информации ОМВД по Коченевскому району, в течение получаса после побега солдаты уехали на такси. Преступлений в районе они не совершали. Глава муниципалитета Евгений Антипов сообщил, что четверо беглецов вскоре были задержаны.

Baza сообщает, что солдаты не вооружены. По одной из версий, некоторые военнослужащие могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.