Обломки беспилотника повредили здание предприятия в пригороде Воронежа

В пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотника повреждено непроизводственное здание предприятия. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Беспилотники были обнаружены и подавлены средствами ПВО и силами РЭБ, написал Гусев в Telegram-канале.

Минобороны РФ сообщает, что минувшей ночью над регионами России было уничтожено 29 украинских БПЛА. Семь из них уничтожены над Курской областью, еще семь – над Белгородской, пять – над Тверской, пять – над Брянской, три – над Пензенской и два – над Воронежской областями.