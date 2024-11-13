Более 300 иностранцев обнаружили при обыске в московском хостеле

Более 300 иностранцев обнаружили при обыске в московском хостеле. Сейчас правоохранители проверяют законно ли они пребывают в России, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Москве.

"На объекте установлено более 300 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что обыск в хостеле на улице Талалихина состоялся в рамках следствия по уголовному делу в рамках части 2 статьи 332.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" и части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В проверке участвовали сотрудники СК и оперативных служб при поддержке Росгвардии.

Ранее в МВД сообщили, что в России до 22 ноября будут денатурализованы все иностранцы, которые не принесли присягу. С 23 числа у них аннулируют российское гражданство. Действие указа не коснётся тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года.