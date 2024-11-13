Кадыров заявил, что в Чечне уволены 11 директоров школ

В Чечне уволили директоров некоторых школ.

Как сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров, это произошло из-за ненадлежащего выполнения обязанностей. По его словам, по результатам внеплановой аттестации были выявлены недочеты. После этого уволены 11 директоров. Кроме того, четыре начальника районных отделов образования не прошли аттестацию.

Глава Чечни поручил взять под особое внимание вопросы назначения руководителей школ и отделов образования. Он считает, что необходимо создать комиссию, которая будет контролировать эти процессы, чтобы не допускать нарушения законов.

Ранее стало известно, что в России не хватает примерно 550 тыс. учителей при нормальной нагрузке, то есть при работе на одну ставку. Такой результат по итогам анализа получила "Родная школа".