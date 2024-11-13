Сбер возобновляет выдачу семейной и IT-ипотеки

Сбер возобновит проведение сделок по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT".

Это произойдет с 15 ноября. В кредитной организации указали, что льготные программы остаются основным драйвером спроса на первичном рынке недвижимости. В октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач была 81% от общего числа кредитов Сбера на новостройки.

В банке отметили, что минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит 20,1% по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции "Комплексное предложение". Такой же первоначальный взнос сохранится при оформлении льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях размер первоначального взноса будет от 50,1% по льготным программам, сообщает ТАСС.

Ранее банк ВТБ внезапно увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке с 30,1% до 50,1%.