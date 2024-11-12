В Пермском крае восстановили движение на трассе Пермь - Екатеринбург

В Пермском крае на 54 километре федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Движение по трассе пришлось ограничить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 12 ноября, около 18.30, на территории Кунгурского района.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "МАН", двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на металлическое ограждение. После чего, следовавшие в попутном направлении микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Хендай", допустили наезд на грузовой автомобиль "Ман".

Движение в направление города Екатеринбург было временно остановлено, движение в направлении Перми осуществлялось в штатном режиме. В 21.39 движение было полностью восстановлено.