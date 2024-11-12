Получила срок московский педиатр, которой вменяли усмешку над погибшим отцом пациента

В Москве наказана 68-летняя педиатр Надежда Буянова. Она получила срок за фейки об армии России.

Тушинский районный суд приговорил ее к пяти с половиной годам колонии общего режима, пишет РБК.

Напомним, по версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне СВО. Ранее СМИ сообщали, что заявление на педиатра написала вдова российского солдата, погибшего в зоне специальной военной операции. Она поссорилась с врачом на приеме в поликлинике, утверждала, что "доктор посмеялась над ее мужем". Врач слова пациентки отрицает.