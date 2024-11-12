Пермский краевой суд освободил осужденного за экстремизм экс-активиста штаба Навального*

Пермский краевой суд освободил осужденного за экстремизм экс-активиста штаба Навального* из Уфы Рустема Мулюкова, сообщает Properm.ru.

Он вышел из колонии по состоянию здоровья. В колонии должен был оставаться до 7 января 2026 года. Он три раза в неделю ездил на процедуру гемодиализа. Сообщается, что он является инвалидом первой группы.

В середине июня 2023 года Кировский районный суд Республики Башкортостан вынес ему приговор в виде лишения свободы.

*штабы Навального признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России