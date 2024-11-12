ТЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге не планируют сносить "в ближайшее время"

Торговый центр "Дирижабль" на Ботанике в Екатеринбурге продолжит стоять и работать для горожан. По крайней мере в ближайшие годы, заявил глава Чкаловского района Евгений Шипицын.

Его слова Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе мэрии. Там добавили, что по информации главархитектуры "в ближайшее время у инвестора нет планов по сносу".

Напомним, еще год назад новым владельцем ТЦ "Дирижабль" стал Владимир Городенкер, под чьим контролем также находится компания "Атлас Девелопмент". Бизнесмен выкупил компанию "Олипс", владеющую торговым центром и рядом других бизнес-центров. Как ранее рассказывал сам Городенкер, покупка ТЦ позволит развивать коммерческую недвижимость и сдачу в аренду.