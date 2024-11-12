Команда Тюменской области в эти дни работает в Ямало-Ненецком автономном округе

Команда Тюменской области в эти дни работает в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках трека "Экономика. Имущество. АПК" делегация в составе заместителей губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой, Андрея Киселева, Владимира Чейметова и руководителей департаментов Анатолия Картухина и Леонида Остроумова ознакомилась в поселке Харп с работой предприятий и технологиями, которые внедрили на Ямале.

В центре внимания: модульные здания, в которых располагается профессиональная аварийно-спасательная служба "Ямалспаса", предприятие по производству деликатесов из оленины, Собский рыбоводный завод.

"Команда в Салехарде очень профессионально работает над целым комплексом вопросов. Сегодня, посещая объекты агропромышленного комплекса, мы видим, как развивая оленеводство и воспроизводство рыбных запасов, можно не просто возмещать ущерб природе, а комплексно подходить к экологии. Есть чему поучиться и применить на практике в Тюменской области", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов:

Сообщается, что команда из Тюмени участвует в образовательном интенсиве в Салехарде. Власти региона отметили, что Тюменская область использует опыт Ямала по развитию беспилотных авиационных систем.

"Очень интересные примеры были. Регион с небольшой численностью населения, большие территории. Соответственно, с помощью беспилотной авиации нужно решать такие прикладные задачи, как мониторинг, доставка грузов. Мы тоже находимся в проекте по развитию беспилотных авиационных систем. Это хорошая возможность посмотреть, что коллеги сделали и какой результат они получили. Однозначно, мы возьмем на вооружение те решения, которые были применены здесь", - заявил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Анатолий Картухин.