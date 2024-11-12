Недострой у ТРЦ "Мега" в Екатеринбурге выкупили почти за 206 миллионов рублей

ООО "Частное охранное предприятие РМК-Безопасность" выкупило недострой возле ТРЦ "Мега" на Московском тракте в Екатеринбурге. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Фонда имущества Свердловской области. Стоимость объекта составила почти 206 млн рублей.

Напомним, площадь объекта составляет 22,8 тыс. кв.м., степень готовности застройки всего 10%. Еще в прошлом году его пытались продать, однако на аукцион никто так и не заявился. В 2024 году на недострой претендовали сразу три компании: ООО "Агротехлес", ООО "Стройтехнопласт" и "ЧОП РМК-Безопасность".

Изначальная цена объекта составляла 85 млн 459 тыс. рублей, однако под конец торгов выросла до 205 млн 956 тыс. 190 рублей.