На трассе "Екатеринбург – Тюмень" запустят движение по новому участку

На трассе Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" в ближайшее время изменится схема движения.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", речь идет об участке с 89 по 91 км автодороги: там планируется перепуск движения. Схема проезда изменится с 14 ноября 2024 года.

"Новый участок будущего обхода длиной в 3 км готов для проезда – по нему и запустят движение. Проезд по прежнему участку будет закрыт. Там начнутся работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу", - отметили в дорожном ведомстве.

Водителей просят учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.