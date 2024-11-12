Роспись восстановленного при поддержке Фонда святой Екатерины храма Архангела Михаила завершена

Возрожденный из руин храм Архангела Михаила в селе Новоипатово полностью расписан. За полтора года художники преобразили святыню: на стенах и сводах появились сюжеты из жития Пресвятой Богородицы, лики царской семьи и святых воинов, а также райские сады и изгнание Адама и Евы из Рая.

Напомним, история храма начинается в 1862 году, когда был заложен первый камень. В 1930 году здание храма было разрушено пожаром, а земля отравлена химикатами. Спустя 70 лет здесь вновь появился приход, а жители и учредители Фонда святой Екатерины вместе отреставрировали святыню.

В своей работе художники опирались на традиции росписи сербских и византийских художников, а сам проект был создан вместе с сестрами Ново-Тихвинского женского монастыря.

Особое внимание художники уделили житию архангела Михаила. Сразу несколько сюжетов украшают трапезную часть: собор архангела Михаила, три отрока в пещи огненной, чудо в Хонехе, лестница Иакова, борьба Иакова с ангелом, Даниил во рву со львами, архангел Михаил освобождает апостола Петра из темницы.

«Роспись стен нашего храма велась почти полтора года, но все это время шли службы, и храм был открыт для прихожан. Уверен, что в процессе работы художники ощущали нашу молитвенную поддержку. Кроме того, многие гости храма могли вживую познакомиться с работой иконописцев. Сейчас, без лесов, прихожане могут полностью увидеть библейские сюжеты и лики святых», — говорит настоятель храма отец Андрей.

Отметим, что престольный праздник Архангела Михаила состоится уже 21 ноября. В Новоипатово соберутся православные верующие, чтобы вместе встретить этот день.